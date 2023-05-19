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رياضة

نيوكاسل يفوز على برايتون ويقترب من إنهاء الموسم في المربع الذهبي

Lebanon 24
19-05-2023 | 02:00
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حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليخطو خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دينيز أونداف هدفا عكسيا وأضاف دان بيرن هدفا آخر بضربة رأس قبل الاستراحة ليسيطر نيوكاسل صاحب المركز الثالث على المباراة.
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لكن برايتون صاحب المركز السادس، الذي يسعى للعب في أوروبا للمرة الأولى الموسم المقبل، قلص الفارق عن طريق أونداف.


وخيم التوتر على ملعب سانت جيمس بارك بعدما أهدر نيوكاسل العديد من الفرص وهدد برايتون منافسه بالتعادل لكن كالوم ويلسون وبرونو جيمارايش حسما الأمور في الدقائق الأخيرة وسط فرحة عارمة للجماهير.
ويحتاج نيوكاسل لانتصار واحد من آخر مباراتين ليضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقدين.

ويملك نيوكاسل 69 نقطة من 36 مباراة متقدما على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة من 35 مباراة. ويملك ليفربول 65 نقطة.
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