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رياضة

بوصلة ميسي نحو الهلال السعودي.. و"العرض خرافي"

Lebanon 24
19-05-2023 | 02:29
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كشفت بعض التقارير الصحفية، آخر تطورات المفاوضات بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في حزيران المقبل، وهناك تقارير تؤكد اتخاذه قرار الرحيل بلا رجعة.
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ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية، فإن ليونيل ميسي حسم أمره، وقرر التوقيع للهلال في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة السعودية أن ميسي اتفق مع مسؤولي الهلال على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده، خلال زيارته الأخيرة للرياض مطلع شهر أيار الجاري.
وأوضحت صحيفة المدينة أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ميسي إلى الهلال سيكون مع نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى وجود اتفاقات أخرى بين الطرفين سيتم الكشف عنها في موعد لاحق.

وأتمت الصحيفة السعودية أن الهلال رفع عرضه إلى ميسي في الأيام الماضية، بعد دخول برشلونة في مفاوضات مع اللاعب، ليشمل حصوله على راتب سنوي يقدر بـ 500 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الشهيرة، على أن الهلال إذا نجح في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سيحاول ضم جوردي ألبا، ظهير أيسر نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك من خلال جمع الثنائي المقرب معا، إلى جانب التعاقد مع صديقهما الآخر سيرجيو بوسكيتس.

وعانى الهلال من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.
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