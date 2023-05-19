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رياضة
نظام جديد لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026
Lebanon 24
19-05-2023
|
08:00
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قال أحمد مجاهد، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم إن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 ستشهد نظاما جديدا لأول مرة.
ومن المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم 2026، قارة أمريكا الشمالية، وتحديدا بتنظيم مشترك من 3 بلدان هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
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ويشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من النظام السابق بمشاركة 32 منتخبا، وتم تخصيص 9 مقاعد مباشرة لمنتخبات قارة إفريقيا على أن يشارك منتخب عاشر في ملحق بين القارات.
وكتب مجاهد عبر صفحته عبر "فيسبوك": "أن منتخبات قارة إفريقيا وعددها 54 منتخبا سيتم توزيعهم بالتساوي على 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات تخوض مرحلة المجموعات بنظام الدوري ذهابا وإيابا. ويتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة لتمثيل إفريقيا في كأس العالم 2026.
وأضاف مجاهد أن المنتخب العاشر الذي سيشارك في ملحق التصفيات بين القارات سيتم تحديده عبر دورة تجمع بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسعة، على أن يتأهل الفائز بهذه الدورة للمشاركة في ملحق تشارك به منتخبات من قارات أخرى.
يذكر أن مونديال قطر 2022 شهد أفضل إنجاز لمنتخب أفريقي في تاريخ البطولة، حين بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، وهو أفضل ترتيب للمنتخبات الإفريقية منذ بداية البطولة عام 1930.
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