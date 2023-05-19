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رياضة

عرض غريب من بايرن ميونخ لضم كريستيانو رونالدو!

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:00
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يسير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رائع مع نادي النصر، اذ يحاول اعادة الفريق مرة أخرى إلى صدارة دوري روشن للمحترفين، إلا أن هناك عرضًا غريبًا في الكواليس قد يُعجّل في رحيله من الدوري السعودي.
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وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولعب مع الفريق 14 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وأصبح أحد نجوم دوري روشن للمحترفين.
ووفقًا لما أوضحته صحيفة "Abendzeitung Munich" الألمانية، فإن بايرن ميونخ تلقى بريدًا إلكترونيًا مفاجئًا من المليونير الألماني ماركوس شون، عرض فيه على بايرن تمويل صفقة ضم كريستيانو رونالدو.
 
وأكدت الصحيفة أن الأمر يبدو مزحة ولكن في الحقيقة هناك مشروعًا ملموسًا من أجل ضم كريستيانو رونالدو، إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويرى المليونير الألماني أن رونالدو سيوافق على عرض بايرن ميونخ، من أجل إنهاء مسيرته الرياضية في الملاعب الأوروبية، على الرغم من أنه مرتبط بعقد قيمته 200 مليون يورو في الموسم الواحد مع نادي النصر. (جول)
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