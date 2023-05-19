هل ظلم محمد صلاح؟





كشفت رابطة الدوري الإنكليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري 2022-2023.



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هل ظلم صلاح؟



قائمة الأفضل في البريميرليغ ضمت ساكا وراشفورد، وكلاهما يلعبان في مركز الجناح الذي يتألق من خلاله محمد صلاح مع ليفربول، ويتفوق المصري رقميا على الثنائي الإنكليزي، في الأهداف والمساهمات التهديفية. وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنكليزي هذا الموسم، كل من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وزميله كيفين دي بروين، ثم هاري كين قائد توتنهام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن أوديجارد نجم وسط أرسنال، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وأخيرًا تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد، فيما غاب اللاعب المصري محمد صلاح عن القائمة تماما.هل ظلم صلاح؟قائمة الأفضل في البريميرليغ ضمت ساكا وراشفورد، وكلاهما يلعبان في مركز الجناح الذي يتألق من خلاله محمد صلاح مع ليفربول، ويتفوق المصري رقميا على الثنائي الإنكليزي، في الأهداف والمساهمات التهديفية.

سجل محمد صلاح حتى الآن في البريميرليغ 19 هدفا وصنع 10 أهداف بمجموع مساهمات (29 هدفا)، ليصبح ثالث أفضل مساهم في المسابقة بعد هالاند وكين.

أما راشفورد سجل 16 هدفا وصنع 5 أهداف، بمجموع مساهمات (21 هدفا)، وكذلك ساكا الذي سجل 13 هدفا وصنع 11 هدفا، بمجموع مساهمات (24 هدفا).

صلاح يتفوق كذلك على كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الذي سجل 7 أهداف وصنع 18 هدفا، بمجموع مساهمات (25 هدفا).

وأوديغارد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 8 أهداف، بمجموع مساهمات (23 هدفا)، وأخيرا كيران تريبير الذي سجل هدفا وحيدا وصنع 6 أهداف، وهم رقم يتناسب مع كونه ظهير دفاعي.

صلاح ظهر في فريق الموسم من "إي إيه سبورتس" قبل أيام، وهي الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من ذلك تم استبعاده من ترشيحات أفضل لاعب في النهاية.



لماذا استبعد صلاح؟



وقال المحلل الفني أحمد فاروق في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن استبعاد صلاح رغم تفوقه الفردي على كل اللاعبين في قائمة الأفضل باستثناء هالاند وكين، يعود إلى تأثر المصوتين بالبداية الضعيفة للنجم المصري هذا الموسم، وعدم اكتراثهم بالتطور الذي حدث بعد ذلك والصعود المستمر في الأداء على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف فاروق: "الأمر يشبه ما حدث بعد تتويج ميسي بكأس العالم، اعتبره الجميع فاز بالفعل بالكرة الذهبية، رغم أن أكثر من نصف الموسم لم ينته بعد، البداية دائما مؤثرة في قرار المصوتين، لذلك خرج صلاح من الصورة مبكرا".



وتابع فاروق: "صلاح ظلم بسبب وضع ليفربول، فهو يتألق وله تأثير كبير على المستوى الفردي مع فريقه، لكن حالة الفريق بشكل عام طوال الموسم سيئة، على عكس أرسنال الذي منح ساكا فرصة ذهبية لدخول الترشيحات لمنافسته على اللقب، وكذلك راشفورد بسبب وضع مانشستر يونايتد في المربع الذهبي على مدار الموسم".



وختم: "مستوى صلاح تطور بشكل رائع، وأصبح ثالث اللاعبين في المساهمات التهديفية بعد هالاند وكين، وأظن أنه سيتفوق على مهاجم توتنهام في نهاية الموسم لأن الفارق هدفا وحيدا الآن، وتطور اللاعب المصري مستمر في الجولات الماضية بشكل لافت". (سكاي نيوز)