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رياضة

عن اللقب الأصعب والأهم.. غوارديولا: لن نسامح أنفسنا!

Lebanon 24
19-05-2023 | 13:53
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يمكن لمانشستر سيتي حسم واحد من ثلاثة ألقاب يسعى لتحقيقها مطلع الأسبوع عندما يستضيف تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي المسابقة التي قال عنها مدربه بيب غوارديولا إنها الأصعب والأهم بين الألقاب التي يطاردها.
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وقد يتوّج سيتي بطلا للدوري للمرة الثالثة على التوالي يوم السبت حال خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست، أو يوم الأحد بفوزه على تشيلسي في ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي اليوم: "الدوري الممتاز هو المسابقة الأهم لأنها تمتد على مدار عشرة أو 11 شهرا. نحن محظوظون باللعب على أرضنا أمام جمهورنا لنحسم اللقب"، مضيفاً: المباراة الأخيرة هي الأهم لأنها تكون عاطفية جدا. لن نسامح أنفسنا إذا تشتت تركيزنا.

 
وعن مشاهدة مباراة أرسنال، وقال: "لا أعتقد ذلك. لدينا مباراة في اليوم التالي. في ذهني، أود التفكير أن علينا الفوز بمباراتنا لنتوج أبطالا. سيكون الاحتفال مع جمهورنا في ملعبنا هو الأفضل".

ويخوض سيتي مواجهة تشيلسي بعدما سحق ريال مدريد 4-صفر في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب سيتي أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من حزيران المقبل قبل أسبوع من خوض نهائي دوري الأبطال، على أمل تحقيق أول ألقابه في البطولة.
 
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه قد هدأ بعد الفوز الكبير يوم الأربعاء الماضي، قال غوارديولا: "هدأوا؟ إنه أمر بلا توقف، لا يزال الأصعب قادما. يقول لاعبو التنس إن الإرسال للفوز بلقب ويمبلدون هو الأصعب. يوم الأحد ستكون المباراة في أيدينا".
المصدر: العربية نت
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