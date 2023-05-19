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رياضة

مدرب أرسنال يلجأ الى أسلوب غير اعتيادية لتحفيز اللاعبين

Lebanon 24
19-05-2023 | 16:00
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إعتاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال على أساليب غير اعتيادية لتحفيز لاعبي فريقه، منذ بداية توليه المسؤولية الفنية للفريق اللندني عام 2019.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أحدث أساليب المدرب الإسباني كان إحضار كلب إلى مركز تدريب أرسنال.
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وأوضحت الصحيفة أن كلب من نوع "لابرادور" حضر إلى مركز تدريبات الفريق الشهر الماضي، ويتجوّل بين الحين والآخر في ملعب التمرين بين اللاعبين.

وعمد أرتيتا إلى هذه الطريقة لرفع الروح المعنوية للاعبين وتخفيف حدة التوتر بينهم وزيادة الهدوء وإضفاء المزيد من المرح.

وتواجدت "وين" وهي أنثى، خلال يوم تجديد حارس الفريق آرون رامسديل لعقده، ومالكها هو أحد أفراد طاقم الفريق.

وليست "وين" الحيوان الأليف الوحيد الذي يمكن رؤيته في ملعب تدريب "الغانرز"، إذ يعيش قط يُدعى "بوب" تم تبنيه بعد وفاة مالكه.

وأثبتت تلك الخطوة شعبيتها بين اللاعبين.
المصدر: العربية نت
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