Advertisement

رياضة

بطولة لبنان لكرة السلة.. الحكمة يحتلّ المركز الثالث

Lebanon 24
19-05-2023 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1068816-638201364832472058.jpg
Doc-P-1068816-638201364832472058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إحتلّ نادي الحكمة المركز الثالث في "Snips" بطولة لبنان لكرة السلة، بعد فوزه على بيروت بنتيجة (83-75)، في مباراة التي أقيمت مساء اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نادي الحكمة يحتل المركز الثالث في "Snips" بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على بيروت بنتيجة 83-75
lebanon 24
20/05/2023 03:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة حول معنى الفصح في حياة الإنسان الروحية والإنسانية
lebanon 24
20/05/2023 03:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من جسر الرينغ باتجاه تقاطع برج الغزال وصولا الى الحكمة الاشرفية (التحكم المروري)
lebanon 24
20/05/2023 03:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزه على الحكمة.. الرياضي بيروت إلى نهائي بطولة السلة
lebanon 24
20/05/2023 03:35:07 Lebanon 24 Lebanon 24

بطولة لبنان لكرة السلة

الحكمة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-19
14:00 | 2023-05-19
13:53 | 2023-05-19
11:00 | 2023-05-19
08:00 | 2023-05-19
06:30 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website