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رياضة

لامبارد يكشف: حاولت ضم هالاند لتشيلسي

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:00
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كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن خططه السابقة للتعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

ويوم الجمعة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي المقررة يوم الأحد لحساب الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز، كشف لامبارد أنه حاول التعاقد مع المهاجم النرويجي خلال فترته الأولى كمدرب لـ"البلوز" وكان حريصا على ذلك.
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وقال لامبارد: "هالاند لديه أرقام وإحصائيات رائعة حول ما يقدمه. أعلم أن تشيلسي حاول جلبه، ولكن هذه قصة أخرى. فأنا أكن احتراما كبيرا لهذا اللاعب. لقد حاولت إحضاره إلى تشيلسي في المرة الأولى التي كنت فيها هنا، وكنت حريصا حقا على ضمه. وهذا لم يحدث. لكن مستواه في تلك المرحلة كان واضحا جدا".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان هالاند سيقرر المجيء إلى هنا على أية حال. لكنني من كبار المعجبين به. من وجهة نظرنا، سأدافع بالتأكيد عن فكرة احتمال ضم هالاند".

وتابع قائلا: "لا يمكنني مقارنة هالاند بديدييه دروغبا، لأنهما مهاجمان رائعان، لكن تأثير هالاند ظهر بشكل فوري في الدوري الإنكليزي".

وأحرز مهاجم السيتي هالاند، 36 هدفا في البريميرليغ هذا الموسم، وهو نفس الرقم الذي سجله تشيلسي إجمالا خلال الموسم.
المصدر: سكاي نيوز
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