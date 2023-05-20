Advertisement

رياضة

لوفرين: صلاح يجب أن يقارن برونالدو وميسي

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1068866-638201655997365405.JPG
Doc-P-1068866-638201655997365405.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشاد الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، بزميله وصديقه المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يجب أن يقارن بالأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بسبب مقدار الجهد الذي يبذله يوميًا.

وسجل قائد منتخب مصر 186 هدفًا في 303 مباريات مع "الريدز"، بالإضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.
Advertisement

وقال لوفرين في تصريحات لقناة ليفربول الرسمية: "نحن نتحدث كل شهر، نتصل ببعضنا بعضا على الأقل مرتين في الأسبوع. نحن صديقان جيدان حقًا، ونخبر بعضنا بعضا أسرارا ليست عن كرة القدم فقط، من الرائع حقًا أن يكون لديك صديق مثل صلاح".

وتابع: "أنت لا تعرف مقدار الجهد الذي يبذله ليكون جسده مثل ما هو عليه الآن. إنه يقوم بعمل شاق حقًا".

وأردف: "في بعض الأحيان، بعد التدريب، أجلس فقط على الأريكة لأستمتع بمشاهدة التلفاز، وهذا الرجل يجيب من حوض السباحة الخاص به ويقول: نعم، دعني أنه جلسة السباحة الخاصة بي".

وأضاف: "أقول له: مو، لقد تدربت للتو في الصباح!، ليرد: فقط دعني أفعل ذلك. ثم تقول لنفسك، لاعبون مثله، مثل رونالدو وميسي، يقومون بما هو أكثر من الكمال".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-20
08:44 | 2023-05-20
06:57 | 2023-05-20
05:00 | 2023-05-20
04:30 | 2023-05-20
02:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website