لوفرين: صلاح يجب أن يقارن برونالدو وميسي

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أشاد الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، بزميله وصديقه المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يجب أن يقارن بالأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بسبب مقدار الجهد الذي يبذله يوميًا.وسجل قائد منتخب مصر 186 هدفًا في 303 مباريات مع "الريدز"، بالإضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.وقال لوفرين في تصريحات لقناة ليفربول الرسمية: "نحن نتحدث كل شهر، نتصل ببعضنا بعضا على الأقل مرتين في الأسبوع. نحن صديقان جيدان حقًا، ونخبر بعضنا بعضا أسرارا ليست عن كرة القدم فقط، من الرائع حقًا أن يكون لديك صديق مثل صلاح".وتابع: "أنت لا تعرف مقدار الجهد الذي يبذله ليكون جسده مثل ما هو عليه الآن. إنه يقوم بعمل شاق حقًا".وأردف: "في بعض الأحيان، بعد التدريب، أجلس فقط على الأريكة لأستمتع بمشاهدة التلفاز، وهذا الرجل يجيب من حوض السباحة الخاص به ويقول: نعم، دعني أنه جلسة السباحة الخاصة بي".وأضاف: "أقول له: مو، لقد تدربت للتو في الصباح!، ليرد: فقط دعني أفعل ذلك. ثم تقول لنفسك، لاعبون مثله، مثل رونالدو وميسي، يقومون بما هو أكثر من الكمال".