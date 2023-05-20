هل يشاهد العالم الرياضي ميسي ورونالدو في فريقٍ واحد أخيراً؟

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تتجه أنظار عشاق المستديرة إلى المملكة العربية السعودية، لمتابعة أضخم سوق انتقالات "محتمل" في تاريخ المملكة خلال الصيف الحالي. فبعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في "الميركاتو" الشتوي الماضي، في صفقة مدوية لمدة موسمين ونصف الموسم عقب فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتراضي، وعدت وزارة الرياضة السعودية كل أندية الدوري السعودي بصفقات عالمية ضخمة، استعداداً للموسم المقبل.ومنذ ذلك الحين، بدأ يوما بعد يوم يرتبط اسم عالمي جديد بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، للعب في الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.ومؤخراً، ربط العديد من التقارير والصحف العالمية اسم النجم الدولي الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بنادي الهلال السعودي، لكن رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل رفض التعليق على إمكان استقدام "بطل العالم" لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، معتبراً أن المجموعة لديه "أهم من لاعب" واحد.نادي القرن بآسيا أكد وفقاً لما ذكرته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك رغبة بضم اللاعب، ولكن لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي رسمي أو شفهي، وكل ما يجري عبارة عن مفاوضات لا أكثر.في المقابل، أكدت تقارير عالمية أن ميسي وضع العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، كـ"اختيار أول" له، ولكن إذا لم تسمح قوانين اللعب المالي النظيف بذلك، قد يوافق على عرض الهلال، الذي سيحصل بموجبه على أكثر من 400 مليون يورو في الموسم الواحد.وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عن أسرار جديدة في صفقات السعودية العالمية، معلناً رصد 20 اسماً للتعاقد معهم، يتقدمهم الأسطورة ليونيل ميسي، إلى جانب كل من الإسباني سيرجيو بوسكيتس والفرنسي نجولو كانتي، الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.لكن الاسم الجديد الذي ذكره الإعلامي الرياضي، هو نجم نادي ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني الحالي السنغالي ساديو ماني بعد اقتراب رحيله عن الفريق البافاري، فهناك رغبة من إدارة الأخير في التخلي عن اللاعب، الذي لا يُمانع من ناحيته في الانتقال إلى الشرق الأوسط.بدورها، كشفت صحيفة "ميرور" أنه من المتوقع أن يسعى ساديو ماني للرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، بعد إيقاف اللاعب لاشتباكه مع زملائه والأداء دون المستوى، بجانب راتب اللاعب السنغالي البالغ 17 مليون جنيه إسترليني سنوياًوأضافت الصحيفة أن راتب ماني يجعله أمام خيارات محدودة إذا أراد العثور على نادي جديد، فمن غير المرجح أن يقبل المهاجم السنغالي تخفيض راتبه وهو ما يجعل الدوري السعودي وجهة محتملة لساديو ماني.كما كشف الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن تلقي النجم ستيفان الشعراوي جناح نادي روما الإيطالي، عرضاً رسمياً من الدوري السعودي للمحترفين.مفاجأة الموسم!أما المفاجأة الأكبر التي أعلن عنها بن جاكوبس، فتتمثل ة وجود بعض التوجهات، للجمع بين ميسي ورونالدو في قلعة العالمي.وقال بن جاكوبس: "رغم أن كل الأحاديث تؤكد أن الأسطورة الأرجنتينية سيكون في نادي الهلال إذا قبل العرض السعودي، إلا أنه من الممكن رؤيته مع كريستيانو، في صفوف نادي النصر خلال الفترة المقبلة". فهل يشاهد العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقٍ واحد أخيراً؟