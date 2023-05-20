"أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز" بحق لاعب مصري.. وغضب واسع يتفجر في تركيا

"أمر مثير للاشمئزاز"، هكذا وصف نادي طرابزون سبور التركي الموقف الذي تعرض له النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" خلال مباراة فريقه الجمعة.

فخلال لقاء فنربخشه وطرابزون سبور، في قمة الدوري التركي مساء الخميس، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب طرابزونسبور، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدف سجله.

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!



Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.



Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023 Advertisement



الواقعة "الصادمة" أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت غالبية الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر". الواقعة "الصادمة" أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت غالبية الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".

من جانبه، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، السبت، للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين.



وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت: "هذا أمر مثير للاشمئزاز".



وواصل: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 أيار 2023".



"إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا تريزيغيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".



"نتوقع أن يتكافل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".



وأكمل "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقة حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام". (سكاي نيوز عربية)