مانشستر يونايتد يقترب من التأهل لدوري الأبطال

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قاد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، ناديه مانشستر يونايتد للفوز 1-0 على بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.من جهة ثانية، تقلّصت حظوظ نادي ليفربول، صاحب المركز الخامس، من إنهاء موسمه ضمن المراكز الأربعة الأوائل، إذ تعثر أمام نادي أستون فيلا (1-1) ليصبح رصيده 66 نقطة مع تبقي مباراة واحدة على انتهاء الدوري الإنكليزي.