فيرمينو يودع ملعب ليفربول بأفضل طريقة ممكنة

ودع روبرتو فيرمينو ملعب "أنفيلد" بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من مباراة أستون فيلا، في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأحرز البديل البرازيلي هدفا ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه، والتمسك بخيط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Advertisement