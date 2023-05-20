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رياضة
فيرمينو يودع ملعب ليفربول بأفضل طريقة ممكنة
Lebanon 24
20-05-2023
|
23:00
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ودع روبرتو فيرمينو ملعب "أنفيلد" بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من مباراة أستون فيلا، في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأحرز البديل البرازيلي هدفا ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه، والتمسك بخيط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد" الذي قضى به 8 مواسم.
وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.
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