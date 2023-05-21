أول رد للاعب فنربخشة بعد اتهامه بـ "البصق" على لاعب أثناء سجوده (فيديو)

بعد اتهامه بـ"البصق على لاعب طرابزون سبور، المصري محمود حسن تريزيغيه"، خلال مباراة في الدوري التركي، علّق لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين على الحادثة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تركيا أو خارجها.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو "يبصق" في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

🔴 بيان حول واقعة البصق على تريزيجيه أثناء سجوده



نادي طرابزون التركي يدين واقعة بصق لاعب فنربخشه التركي صمد أكايدين على الدولي المصري لاعب طرابزون، محمود ترزيجيه أثناء سجوده بعد احتفاله بهدف خلال الفوز 3-1 على فنربخشه، الخميس الماضي، في الدوري التركي.



الواقعة أثارت جدلاً واسعًا… pic.twitter.com/S2i9cAY0nj — Khaled Attia (@kh_attia) May 20, 2023 Advertisement

ورد أكايدين على تلك الاتهامات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "تم التلاعب بحركتي. ما حدث (بصق اللاعب في الملعب) عادة لدى كثير من اللاعبين. الهدف من ذلك الافتراء تلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم".

وأضاف أكايدين الذي أكد بأن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة: "أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل"، وفقما نقل موقع "تي آر تي" الإخباري التركي.

وأثار سلوك أكايدين استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب فنربخشة على تصرفه الذي وصفوه بأنه "عنصري ومخلّ بالروح الرياضية".

كما دان نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم تصرف سامت أكايدين لاعب فريق فناربخشة، بعدما "بصق" على المصري محمود حسن أثناء سجوده احتفالًا بهدف.





وقال طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيجيه في المباراة التي لعبناها مع فناربهشة يوم الخميس الماضي".



وأضاف: "من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف".



ودعا البيان إلى نبذ مثل السلوك قائلا: "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم ضد سامت أكايدين، أولا، ونادي فناربهشة الرياضي واتحاد كرة القدم التركي للقيام بما هو ضروري، ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".