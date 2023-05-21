Advertisement

رياضة

في افتتاح كأس العالم للشباب 2023.. الأرجنتين تهزم أوزبكستان

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1069159-638202516832640324.jpeg
Doc-P-1069159-638202516832640324.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بهدفين مقابل واحد 2-1 أمام أوزبكستان، في افتتاح مباريات كأس العالم للشباب 2023 التي تستضيفها الأرجنتين بين 20 أيار و11 حزيران.
 
وافتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل عبر اللاعب بونيوديكور محمود محمدونوف بالدقيقة 23، لكن الأرجنتين ردّت بهدفين متتاليين عبر أليخو فيليس مهاجم أوزاريو سنترال الأرجنتيني، وفالنتين كاربوني صانع ألعاب إنتر ميلان الإيطالي بالدقيقتين 27 و41.
Advertisement


ولحساب نفس المجموعة، انتصرت نيوزلندا على غواتيمالا 1-0 بهدف من توقيع جناح نادي بوتينزا الناشط في الدرجة الثالثة الأيطالي، نورمان غرابت في الدقيقة 80. ليتصدر الأرجنتين ونيوزلندا المجموعة بـ3 نقاط.
وتصدر المنتخب السلوفاكي المجموعة الثانية بانتصاره العريض على فيجي بأربعة أهداف دون مقابل، ودوّن على الرباعية كل من آدم غازي وماتيا سولغاي وآرثر غايدوس وتيموتي يامبور في الدقائق 17 و25 و70 و79.

في حين سجّل الظهير الأيسر لريال سوسييداد الإسباني، جوناثان غوميز، هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، وقاد منتخب الولايات المتحدة للفوز 1-0 على حساب الإكوادور في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.

وتصدرت سلوفاكيا المجموعة بـ3 نقاط، تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ3 نقاط أيضًا، لكن بفارق الأهداف. (win win)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:26 | 2023-05-21
00:16 | 2023-05-21
23:50 | 2023-05-20
23:00 | 2023-05-20
16:00 | 2023-05-20
14:49 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website