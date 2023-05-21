في افتتاح كأس العالم للشباب 2023.. الأرجنتين تهزم أوزبكستان

فاز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بهدفين مقابل واحد 2-1 أمام أوزبكستان، في افتتاح مباريات كأس العالم للشباب 2023 التي تستضيفها الأرجنتين بين 20 أيار و11 حزيران.



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ولحساب نفس المجموعة، انتصرت نيوزلندا على غواتيمالا 1-0 بهدف من توقيع جناح نادي بوتينزا الناشط في الدرجة الثالثة الأيطالي، نورمان غرابت في الدقيقة 80. ليتصدر الأرجنتين ونيوزلندا المجموعة بـ3 نقاط. وافتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل عبر اللاعب بونيوديكور محمود محمدونوف بالدقيقة 23، لكن الأرجنتين ردّت بهدفين متتاليين عبر أليخو فيليس مهاجم أوزاريو سنترال الأرجنتيني، وفالنتين كاربوني صانع ألعاب إنتر ميلان الإيطالي بالدقيقتين 27 و41.ولحساب نفس المجموعة، انتصرت نيوزلندا على غواتيمالا 1-0 بهدف من توقيع جناح نادي بوتينزا الناشط في الدرجة الثالثة الأيطالي، نورمان غرابت في الدقيقة 80. ليتصدر الأرجنتين ونيوزلندا المجموعة بـ3 نقاط.

وتصدر المنتخب السلوفاكي المجموعة الثانية بانتصاره العريض على فيجي بأربعة أهداف دون مقابل، ودوّن على الرباعية كل من آدم غازي وماتيا سولغاي وآرثر غايدوس وتيموتي يامبور في الدقائق 17 و25 و70 و79.



في حين سجّل الظهير الأيسر لريال سوسييداد الإسباني، جوناثان غوميز، هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، وقاد منتخب الولايات المتحدة للفوز 1-0 على حساب الإكوادور في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.



وتصدرت سلوفاكيا المجموعة بـ3 نقاط، تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ3 نقاط أيضًا، لكن بفارق الأهداف. (win win)