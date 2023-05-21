الإصابة تُنهي موسم ديلور مع نادي نانت!

تعرض الدولي الجزائري آندي ديلور، نجم نادي نانت الفرنسي، إلى ضربة موجعة جديدة إثر إصابته خلال مواجهة فريقه ضد مونبلييه في المرحلة الـ36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل جولتين من اختتام الموسم الكروي.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أساسياً في مباراة نانت ومونبلييه، لكنه اضطر إلى مغادرة أرض الملعب في الدقيقة الخامسة من المواجهة بعد تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وجرى تعويضه بالدولي المصري مصطفى محمد.

وعانى مهاجم منتخب الجزائر من كابوس الإصابات بشكل كبير مع نانت، الذي انضم إليه شهر كانون الثاني الماضي بنظام الإعارة قادماً من نيس، لمدة 6 أشهر مع خيار شراء عقده من طرف النادي الأول.

وغاب اللاعب بسبب مشكلة الإصابات عن 6 مباريات كاملة، كما أثرت هذه الوضعية في حصيلته التهديفية مع نانت إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط عن طريق ركلتي جزاء في 16 مباراة. (وين وين)