بوسكيتس: مستقبلي لا يرتبط بمصير ليونيل ميسي

أكد سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة أن مستقبله لا يرتبط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي.



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وفي لقاء مع الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو"، قال بوسكيتس: "الكل يريد أن يلعب مع ليونيل ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به، كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة". وكان قد أعلن بوسكيتس رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني، دون تحديد وجهته القادمة حتى الآن وسط تكهنات بقرب انتقاله للعب في الدوري السعودي رفقة ميسي الموسم المقبل.وفي لقاء مع الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو"، قال بوسكيتس: "الكل يريد أن يلعب مع ليونيل ميسي.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به، كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".

وعن وجهته القادمة، قال: "لم أحسم أي شيء بعد، هناك عروض عديدة وصلتني؛ لكني لن أقرر حتى نهاية الموسم، الآن أريد الاستمتاع وبعدها سأقرر".

وفي سياق آخر، وجه بوسكيتس رسالة إلى جماهير برشلونة خلال الاحتفال بلقب الدوري الإسباني، وقال: "أود أن أشكر اللاعبين غير الموجودين معنا هنا، ولاعبي فريق الشباب الذين ساعدونا للفوز بهذا اللقب، وأعضاء الجهاز الفني الذين ساعدونا في أصعب الظروف".





وأضاف: "لا شك بأن هذه مجرد بداية. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا، أردنا الفوز بالألقاب، وحققنا ذلك كوننا فريقًا واحدًا وبدعم جماهيرنا الرائعة، بدونكم لم يكن ذلك ممكنًا". (وين وين)