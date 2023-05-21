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رياضة

لبنانيتان تحرزان ميداليات في بطولة عربية.. تعرفوا إليهما

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:16
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فازت المدربة والحكم في الإتحاد القطري للسباحة ثريا زين الدين رسلان، بمسابقة سباحة مع بناتها بطلات السباحة سارة وكاثرين وجيسيكا رؤوف رسلان اللواتي شاركن بالمسابقة.

وأحرزت ثريا ميداليتين برونزيتين في 50 م صدر و50 م ظهر، ضمن سباقات "مؤسسة قطر سلسلة السباحة 2022-2023"، المسابقة الرابعة  للسباحة التنافسية، التي أقيمت في المركز الترفيهي الرياضي "مؤسسة قطر في الدوحة".
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كما أحرزت  السباحة اللبنانية جيسيكا رؤوف رسلان (10 أعوام) من نادي "H20 قطر"- الميدالية الفضية في 200 متر صدر.

وقد شارك في البطولة أكثر من 300 سباح وسباحة يمثلون مختلف الأكاديميات والأندية، ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.
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