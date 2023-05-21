دورتموند ينتهز الفرصة ويقفز إلى صدارة الدوري الألماني





وافتتح هالر التسجيل في الدقيقة 58، ثم أضاف الهدف الثاني قبل 6 دقائق من النهاية، ليتقدم دورتموند إلى الصدارة فوق بايرن ميونيخ.

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واختتم يوليان براندت الأهداف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ويملك الفريق القادم من وادي الرور، الذي حصد اللقب لآخر مرة في 2012 مع المدرب يورغن كلوب، 70 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن الذي خسر 1-3 أمام ضيفه لايبزيج، السبت. أحرز سيباستيان هالر هدفين ليقود بوروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على 10 لاعبين من مضيفه أوغسبورغ، الأحد، وانتزاع صدارة الدوري الألماني، قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.وافتتح هالر التسجيل في الدقيقة 58، ثم أضاف الهدف الثاني قبل 6 دقائق من النهاية، ليتقدم دورتموند إلى الصدارة فوق بايرن ميونيخ.واختتم يوليان براندت الأهداف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.ويملك الفريق القادم من وادي الرور، الذي حصد اللقب لآخر مرة في 2012 مع المدرب يورغن كلوب، 70 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن الذي خسر 1-3 أمام ضيفه لايبزيج، السبت.

وفي شوط أول من جانب واحد، سدد دورتموند 16 كرة على المرمى مقابل تسديدة واحدة لأوغسبورغ.



ورد القائم محاولة من نيكلاس زوله مدافع دورتموند، قبل أن يكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع فيلكس أودوكي في الدقيقة 38.



وسدد إيمري تشان في إطار المرمى بعد الاستراحة، مع استمرار ضغط دورتموند الذي آتى ثماره أخيرا بتسديدة هالر التي اصطدمت بالقائم ثم إلى داخل المرمى.



وكاد أوغسبورغ أن يدرك التعادل، لكن الحارس غريغور كوبل تدخل لإنقاذ الفريق الضيف من محاولة إرفين كاردونا من مدى قريب.



وحسم هالر، الذي غاب لفترة طويلة هذا الموسم بعد إصابته بالسرطان، الفوز، قبل أن يجعل براندت النتيجة 3-صفر.



وسيحتفل دورتموند باللقب لو انتصر على ضيفه ماينز، السبت، بصرف النظر عن نتيجة مباراة كولن وبايرن ميونيخ الذي سيطر على اللقب في آخر 10 مواسم.