22
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
26
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
دورتموند ينتهز الفرصة ويقفز إلى صدارة الدوري الألماني
Lebanon 24
21-05-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز سيباستيان هالر هدفين ليقود بوروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على 10 لاعبين من مضيفه أوغسبورغ، الأحد، وانتزاع صدارة الدوري الألماني، قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.
وافتتح هالر التسجيل في الدقيقة 58، ثم أضاف الهدف الثاني قبل 6 دقائق من النهاية، ليتقدم دورتموند إلى الصدارة فوق بايرن ميونيخ.
Advertisement
واختتم يوليان براندت الأهداف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ويملك الفريق القادم من وادي الرور، الذي حصد اللقب لآخر مرة في 2012 مع المدرب يورغن كلوب، 70 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن الذي خسر 1-3 أمام ضيفه لايبزيج، السبت.
وفي شوط أول من جانب واحد، سدد دورتموند 16 كرة على المرمى مقابل تسديدة واحدة لأوغسبورغ.
ورد القائم محاولة من نيكلاس زوله مدافع دورتموند، قبل أن يكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع فيلكس أودوكي في الدقيقة 38.
وسدد إيمري تشان في إطار المرمى بعد الاستراحة، مع استمرار ضغط دورتموند الذي آتى ثماره أخيرا بتسديدة هالر التي اصطدمت بالقائم ثم إلى داخل المرمى.
وكاد أوغسبورغ أن يدرك التعادل، لكن الحارس غريغور كوبل تدخل لإنقاذ الفريق الضيف من محاولة إرفين كاردونا من مدى قريب.
وحسم هالر، الذي غاب لفترة طويلة هذا الموسم بعد إصابته بالسرطان، الفوز، قبل أن يجعل براندت النتيجة 3-صفر.
وسيحتفل دورتموند باللقب لو انتصر على ضيفه ماينز، السبت، بصرف النظر عن نتيجة مباراة كولن وبايرن ميونيخ الذي سيطر على اللقب في آخر 10 مواسم.
Advertisement
الأكثر قراءة
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
Lebanon 24
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
23:00 | 2023-05-20
20/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
Lebanon 24
لؤي راغب علامة بالمايوه على البحر.. وهذا ما فعله (صور)
03:17 | 2023-05-21
21/05/2023 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
Lebanon 24
كم يبلغ "سعر" السجل العدلي؟
02:15 | 2023-05-21
21/05/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
02:00 | 2023-05-21
21/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
Lebanon 24
بعد مرحلة رياض سلامة.. هذا مصير مصرف لبنان و "صيرفة"!
05:00 | 2023-05-21
21/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2023-05-21
سوسييداد يفسد احتفالات البطل برشلونة ويهزمه في كامب نو
11:00 | 2023-05-21
أين سيلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟
08:00 | 2023-05-21
بوسكيتس: مستقبلي لا يرتبط بمصير ليونيل ميسي
06:16 | 2023-05-21
لبنانيتان تحرزان ميداليات في بطولة عربية.. تعرفوا إليهما
05:00 | 2023-05-21
الإصابة تُنهي موسم ديلور مع نادي نانت!
02:00 | 2023-05-21
في افتتاح كأس العالم للشباب 2023.. الأرجنتين تهزم أوزبكستان
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 04:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 04:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
22/05/2023 04:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact