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رياضة

مان سيتي يحسم قمة البريميرليغ أمام تشيلسي

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:00
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حسم بطل الدوري الإنكليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بلاعبيه البدلاء، قمة الجولة 37 من المسابقة أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-0 على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ليؤكد أحقيته في اللقب الذي انتزعه خارج الملعب ليلة أمس السبت بعد خسارة أرسنال المفاجئة على ملعب نوتنغهام فورست سيتي غراوند.
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حقق السيتي فوزه رقم 27 في منافسات البريميرليغ، فيما تلقى "البلوز" خسارتهم الـ 15 في رقم سلبي كبير للفريق في تاريخ المسابقة من بعد تحولها إلى بطولة احترافية عام 1992.

وعزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز بالوصول إلى النقطة 88 بفارق 7 نقاط عن ملاحقه تشيلسي الذي ظل في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.
بدأ المدرب بيب غوارديولا مباراة تشيلسي بتغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة الأساسية بعد الاطمئنان على لقب الدوري الذي تحقق بخسارة أرسنال ضد نونتغهام فورست 1-0، حيث أقحم الحارس الألماني ستيفان أورتيغا للمرة الثانية كأساسي، فيما دفع للمرة الأولى منذ البداية باللاعب الشاب كول بالمر.

قبل إنطلاق المباراة أقام لاعبو تشيلسي ممراً شرفياً لفريق مانشستر سيتي احتفالاً بتحقيقهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، حيث وقف لاعبو "البلوز" على طرفي مدخل اللاعبين المؤدي إلى الملعب، وصفقوا لنجوم سيتي.
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