Advertisement

رياضة

مبابي يقرب سان جيرمان لرقم قياسي جديد

Lebanon 24
22-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1069463-638203350789210211.JPG
Doc-P-1069463-638203350789210211.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح باريس سان جيرمان على أعتاب التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11 وهو رقم قياسي بعدما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على أوكسير المتعثر.

وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 84 نقطة متقدما بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية.
Advertisement

ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضا.

ويكفي فريق المدرب كريستوف جالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورغ السبت المقبل لحسم اللقب.

ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط ويحل ضيفا على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.

وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة وبعد ذلك بدقيقتين عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 مترا بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين متقدما بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

ولم يستسلم أوكسير وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني محرزا هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.

وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة بينما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة من مبابي وتألق حارسه دوناروما الذي أنقذه عدة مرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-22
00:44 | 2023-05-22
23:00 | 2023-05-21
16:00 | 2023-05-21
14:00 | 2023-05-21
11:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website