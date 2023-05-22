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رياضة

مباراة شابتها هتافات عنصرية.. فالنسيا يفوز على ريال مدريد

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:00
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سجل دييغو لوبيز هدفا في الشوط الأول ليقود فالنسيا للفوز 1 - صفر على ضيفه ريال مدريد والابتعاد عن منطقة الهبوط، في مباراة شابتها هتافات عنصرية وطرد فينسيوس جونيور بالدوري الإسباني، الأحد.

ويحتل فالنسيا المركز 13 برصيد 40 نقطة، متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.
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وبقي ريال مدريد في المركز الثالث وله 71 نقطة، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب، الأسبوع الماضي.

ولم تكن المباراة ذات أهمية لريال مدريد، بعد الخسارة صفر - 4 أمام مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ليودع البطولة، علما أن برشلونة حسم بالفعل لقب الدوري الإسباني.

وافتتح لوبيز التسجيل لفالنسيا من مدى قريب في الدقيقة 33.

وأكمل ريال مدريد الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد فينسيوس بسبب شجار مع لاعبي فالنسيا.

وتعرض الجناح البرازيلي لهتافات عنصرية من الجماهير، لتتوقف المباراة لبضع دقائق في الشوط الثاني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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