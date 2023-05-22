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رياضة

منتخب تونس يشارك في كأس العالم للشباب.. والبداية مع إنكلترا

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:00
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يستهل منتخب تونس، الإثنين، مشاركته في كأس العالم لأقل من 20 عاما، التي تحتضنها الأرجنتين بين 20 أيار و11 حزيران المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويلتقي منتخب شباب تونس نظيره الإنكليزي، بطل النسخة الأخيرة لأمم أوروبا، على ملعب دييغو مارادونا في العاصمة بوينوس أيرس، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي العراق وأروغواي.
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وبعد المشاركة المخيبة للآمال لمنتخب نسور قرطاج في مونديال قطر 2022 بمغادرته السباق من الدور الأول، تبدو تطلعات جماهير الكرة التونسية كبيرة من منتخب الشباب لتحقيق إنجاز مونديالي وتعويض الإخفاقات المتتالية التي منيت بها المنتخبات والأندية التونسية في المسابقات القارية والعالمية على حد سواء.

وضعت قرعة نهائيات مونديال الشباب منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة، بجانب منتخب العراق ليكونا ممثلين للكرة العربية، فضلا عن إنكلترا وأروغواي.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي في الجولة الأولى مساء الاثنين فيما يلتقي نظيره العراقي يوم الخميس 25 أيار الجاري، على أن يختتم الدور الأول بملاقاة منتخب أروغواي يوم الأحد 28 من الشهر الجاري.

يسعى منتخب تونس الذي حل رابعا في بطولة أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما (مصر 2023) إلى تحقيق إنجاز مونديالي أول في هذه المسابقة، وذلك في مشاركته الثالثة بتاريخه بعد أن كان قد استضاف النسخة الأولى عام 1977، وشارك في نسخة روسيا 1985 وخرج منذ الدور الأول في المرتين.

ويستعين منتخب تونس بعدد من لاعبيه المحترفين في أندية أوروبية، حيث وجه المدير الفني منتصر الوحيشي الدعوة لـ25 لاعبا من بينهم 8 ينشطون بأندية فرنسية وإيطالية وألمانية وإنجليزية، فضلا عن مهاجم الأهلي المصري محمد الضاوي، و16 لاعبا ينتمون لأندية الدوري التونسي الممتاز.
المصدر: "سكاي نيوز
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