لماذا لن يحمل قميص مانشستر سيتي شارة التشامبيونزليغ؟

كشف موقع sport bible البريطاني أنه لن يكون بإمكان مانشستر سيتي الإنكليزي، وضع الشارة الشرفية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أكمام القميص حتى وإن نال لقب البطولة الأوروبية.





ومن المقرر أن يواجه السيتي نظيره إنتر ميلان في النهائي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، في الـ10 من حزيران المقبل.

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وأوضح الموقع البريطاني أن شارة "الشرف" هذه لا تمنح للفرق التي تتوج بلقب دوري الأبطال لمرة واحدة، مؤكداً أن هذه الفكرة أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بدءا من موسم 2000-2001، حيث تمنح الشارة للفرق التي تتوج بالألقاب لثلاث مرات متتالية، أو لخمس مرات متفرقة.

ويعني ذلك أنه يحق لريال مدريد (14)، ميلان (7)، بايرن ميونخ وليفربول (6)، برشلونة (5)، وأياكس أمستردام (4 ثلاث منها متتالية 1970-1971، 1971-1972، 1972-1973) وضع هذه الشارة في دوري الأبطال، وإشبيلية (6) فقط في الدوري الأوروبي.

بدوره، كشف مانشستر سيتي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن الزي الرسمي للموسم المقبل 2023-2024.

وقال موقع "سبورت بيبل": "لا يتوجب على مشجعي مانشستر سيتي الشعور بالقلق إزاء حصولهم على الزي الجديد، سواء فاز فريقهم بالثلاثية التاريخية أم لا"، في إشارة إلى عدم وجود الشارة الأوروبية على القميص الجديد.

ويسعى السيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية بعد ضمان الفوز بلقب الدوري الإنكليزي للموسم الحالي، ليبقى أمام التحديين الأخيرين، أولهما الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في الـ3 من حزيران، والثاني الفوز على إنتر ميلان في نهائي الأبطال في الـ10 من الشهر نفسه. (روسيا اليوم)