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رياضة

ما موقف "الفيفا" من أزمة نجم ريال مدريد؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 16:00
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أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانا قدم خلاله دعمه لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وقال إنفانتينو، في البيان الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، الاثنين: "كل التضامن مع فينيسيوس، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا يقف مع جميع اللاعبين الذين يجدون أنفسهم بمثل هذه الوضعيات. ما حدث بالمباراة بين فالنسيا وريال مدريد يظهر أن هذه يجب أن تكون هي قضيتنا".
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كما أكد في بيانه ضرورة التزام الحكام بتطبيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص هذه الحوادث، وأبرزها توقف المباراة، ثم مغادرة اللاعبين، والمذيع الداخلي يخبر الجمهور بأن المباراة ستتوقف إذا استمر الهجوم، وثالثا استكمال المباراة، وفي حالة تكرار الهجوم يتم منح الفوز للفريق المنافس.

واختتم: "من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله، لكننا بحاجة إلى القيام به ونحتاج إلى دعمه من خلال التعلم".
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