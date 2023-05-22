"يويفا" يعلن اسم حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. تعرفوا اليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، يوم السبت 10 حزيران 2023.



وأسند الـ"يويفا" مهمة إدارة نهائي "التشامبيونز ليغ" بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية، لحكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك.

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وسيعاون شيمون مارتسينياك كل من مواطنيه باول سوكولنيكي وتوماش ليستكيفيتش كحكمين مساعدين.



بينما عين الـ"يويفا" الروماني إشتفان كوفاتش حكما رابعا، وسيتولى مسؤولية تقنية الفيديو "VAR" الحكم توماش كفايتكوفسكي.

ويدير الحكم البولندي مباريات دولية منذ عام 2011، وآخرها كانت على المستوى القاري بين ريال مدريد وتشيلسي يوم 12 نيسان الجاري، في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، وتأهل الفريق الملكي إلى الدور قبل النهائي رغم خسارته (2-3) بعد اللجوء للوقت الإضافي.





يذكر ان مارتسينياك، البالغ من العمر 42 عاما، أدار 8 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بما فيها مباراة إياب ضمن الدور نصف النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد (4-0) على ملعب "الاتحاد". كما أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في شهر كانون الاول 2022 بقطر، والتي انتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح.