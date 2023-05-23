كلوب يعلن رحيل نجم جديد عن ليفربول.. من هو؟

أعلن مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب رحيل نجم جديد عن صفوف الريدز، عقب نهاية الموسم الجاري.



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وقال كلوب في تصريح له: "أتمنى التوفيق لآرثر ميلو مع اقتراب نهاية فترة إعارته". وكان ليفربول قد أعلن رحيل الرباعي: جيمس ميلنر، ونابي كيتا، وروبرتو فيرمينو، وأوكسليد شامبرلين بعد نهاية عقودهم في حزيران المقبل.وقال كلوب في تصريح له: "أتمنى التوفيق لآرثر ميلو مع اقتراب نهاية فترة إعارته".

وأضاف: "كانت مهنيته وقدرته واضحة لجميع الذين عملوا معه".

وتعاقد ليفربول مع آرثر، في كانون الثاني الماضي، قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة، لكنه تعرض للإصابة وغاب عن معظم مدة إعارته، ولم يشارك مع الريدز سوى في 4 مباريات.

بدوره، أكد الصحفي فابريزيو رومانو، أن آرثر لن يستمر مع يوفنتوس، وسوف يتم عرضه للبيع هذا الصيف. (كووورة)