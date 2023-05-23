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رياضة

بعد مباراة فالنسيا.. فينيسيوس جونيور يهاجم صحفياً: "هل أنت أحمق؟"

Lebanon 24
23-05-2023 | 02:00
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بعد مواجهة النادي الملكي أمام فالنسيا في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني، انفعل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد على أحد الصحفيين الإسبان.
وكانت مواجهة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت على ملعب "ميستايا" مساء الأحد، شهدت أحداثًا مؤسفة بعد هجوم جمهور "الخفافيش" بشكل ممنهج ضد فينيسيوس جونيور وإهانته عنصريًا.
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فينيسيوس تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 بعد مشاجرة مع لاعبي فالنسيا، وخرج وهو يستفز جمهور "الخفافيش" بأن الفريق سيهبط إلى الدرجة الثانية.
وبعد المباراة، وقف فينيسيوس جونيور في ساحة انتظار السيارات بملعب "ميستايا" لالتقاط الصور ومنحه التوقيعات للأطفال، حينها اقترب منه أحد المراسلين وسأله عما إذا كان سيعتذر إلى فالنسيا وجماهيره عن إشارته بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، لكن رد فينيسيوس جونيور عليه كان مفاجئاً، اذ قال له: "هل أنت أحمق؟"، وفقاً لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني.
 
يذكر أن الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور من جمهور فالنسيا جذب العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأحداث، بداية من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من اللاعبين الحاليين وأساطير كرة القدم، حيث أدانوا تلك التصرفات المشينة. (جول)
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