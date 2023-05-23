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رياضة

شاهد.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث مع صديقه بالعربية!

Lebanon 24
23-05-2023 | 00:52
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أشعل نجل النجم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو له وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه. 


وظهر كريستيانو جونيور، في مقطع فيديو لبث مباشر وهو يعلق على متابعيه، ليسأله أحد أصدقائه العرب عن حاله ويجيبه بالعربية قائلا: "الحمد لله"، ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.
 
 
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وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في المملكة منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي، لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

ويلعب كريستيانو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية. (روسيا اليوم)
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