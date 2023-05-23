بعد الهتافات العنصرية ضده.. اعتقال 4 في إسبانيا والبرازيل تتضامن (فيديو)

اعتُقل 4 أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، على جسر في العاصمة الإسبانية في كانون الثاني الماضي، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من إساءات عنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم الإسباني على أرض فالنسيا وأثارت ردود فعل شاجبة من مختلف انحاء العالم.

البرازيل تتضامن

وفي البرازيل، أُطفئت الأضواء الخاصة بتمثال كريستو ريدينتور الذي يُعد أحد أبرز المعالم السياحية في العالم لمدة ساعة كاملة، وذلك تأكيداً على أن اتحاد الحكومة البرازيلية مع عالم كرة القدم لإدانة الإهانات العرقية التي استهدفت لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال قمة الدوري الإسباني هذا الأسبوع.





وأغلقت جميع الأنوار المحيطة بالتمثال في مشهد حزين، للتعبير عن التضامن مع فينيسيوس جونيور، بعد أن تعرض لهتافات عنصرية مرفوضة خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة 35 من الليغا.

Brazil has formally protested to the Spanish ambassador and will lodge an official complaint with authorities in Madrid over the latest racist abuse directed at Brazilian footballer Vinicius Juniorhttps://t.co/A1nCa8nxXL



VIDEO: Christ the Redeemer goes dark in support of… pic.twitter.com/zdr9B9GBvl — AFP News Agency (@AFP) May 23, 2023 Advertisement

ونفذت المحمية التي تُدير النصب التذكاري، بالتعاون مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومرصد التمييز العنصري في كرة القدم، هذا العرض الفريد من نوعه.

ودانت البرازيل الهجمات العنصرية التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني يوم الاثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.





يذكر أن جمهور نادي فالنسيا هتف بعبارة "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار لهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة. (العربية)