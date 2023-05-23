خصم 10 نقاط من "يوفنتوس"... ما السبب؟

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.



وقبل إعلان هذا القرار والذي يأتي قبل ثلاث مباريات من نهاية هذا الموسم، كان يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة خلف نابولي بطل هذا الموسم. (العربية)

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