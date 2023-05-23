Advertisement

رياضة

رونالدو يُريد الرحيل عن السعوديّة... هل ينتقل لهذا النادي الكبير؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1069973-638204539071567184.png
Doc-P-1069973-638204539071567184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلة "فور فور تو"، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يعود مجددًا إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة العملاق الألماني بايرن ميونيخ.

وأوضحت المجلة في تقريرها أن رجال الأعمال الألماني، ماركوس شون، تواصل مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع أسطورة ريال مدريد السابق ونجم نادي النصر السعودي الحالي.
Advertisement

ويعتبر شون من كبار المحبين لرونالدو، وأشار إلى استعداده للمساعدة في عودة محتملة للنجم البرتغالي إلى أوروبا مجددًا وبالتحديد إلى البايرن.

لكن "فور فور تو"، لفتت إلى أن مثل هذا الانتقال سيتطلب خفضًا كبيرًا لراتب اللاعب مقارنة بما يتقاضاه في السعودية، لكن ربما يكون من المغري له العودة واللعب مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان، قلل في السابق من فكرة التعاقد مع رونالدو، لكن ربما يتغير موقفه بعدما بات النادي على وشك خسارة أول لقب دوري منذ عشر سنوات.
 
 
والثلاثاء أيضا أشار موقع "غول" إلى أن رونالدو يريد الرحيل عن السعودية بعد معاناته في التأقلم حياتيا في السعودية.
 
ونقل "غول" عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو يشعر بأن حياته في السعودية تبتعد كثيرا عما ألفه،  وأنه لم يستقر بالشرق الأوسط. (الحرة)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:57 | 2023-05-23
08:00 | 2023-05-23
05:00 | 2023-05-23
03:42 | 2023-05-23
02:00 | 2023-05-23
00:52 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website