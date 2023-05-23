رونالدو يُريد الرحيل عن السعوديّة... هل ينتقل لهذا النادي الكبير؟





وأوضحت المجلة في تقريرها أن رجال الأعمال الألماني، ماركوس شون، تواصل مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع أسطورة ريال مدريد السابق ونجم نادي النصر السعودي الحالي.

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ويعتبر شون من كبار المحبين لرونالدو، وأشار إلى استعداده للمساعدة في عودة محتملة للنجم البرتغالي إلى أوروبا مجددًا وبالتحديد إلى البايرن.



لكن "فور فور تو"، لفتت إلى أن مثل هذا الانتقال سيتطلب خفضًا كبيرًا لراتب اللاعب مقارنة بما يتقاضاه في السعودية، لكن ربما يكون من المغري له العودة واللعب مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان، قلل في السابق من فكرة التعاقد مع رونالدو، لكن ربما يتغير موقفه بعدما بات النادي على وشك خسارة أول لقب دوري منذ عشر سنوات. ذكرت مجلة "فور فور تو"، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يعود مجددًا إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة العملاق الألماني بايرن ميونيخ.وأوضحت المجلة في تقريرها أن رجال الأعمال الألماني، ماركوس شون، تواصل مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع أسطورة ريال مدريد السابق ونجم نادي النصر السعودي الحالي.ويعتبر شون من كبار المحبين لرونالدو، وأشار إلى استعداده للمساعدة في عودة محتملة للنجم البرتغالي إلى أوروبا مجددًا وبالتحديد إلى البايرن.لكن "فور فور تو"، لفتت إلى أن مثل هذا الانتقال سيتطلب خفضًا كبيرًا لراتب اللاعب مقارنة بما يتقاضاه في السعودية، لكن ربما يكون من المغري له العودة واللعب مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان، قلل في السابق من فكرة التعاقد مع رونالدو، لكن ربما يتغير موقفه بعدما بات النادي على وشك خسارة أول لقب دوري منذ عشر سنوات.

والثلاثاء أيضا أشار موقع "غول" إلى أن رونالدو يريد الرحيل عن السعودية بعد معاناته في التأقلم حياتيا في السعودية.

ونقل "غول" عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو يشعر بأن حياته في السعودية تبتعد كثيرا عما ألفه، وأنه لم يستقر بالشرق الأوسط. (الحرة)