لضمّ ميسي.. ماذا طلب برشلونة من "الليغا"؟

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أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة، طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات.ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة كان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا، أمس الاثنين، بشأن الخطة الاقتصادية.وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإسباني طلبت من برشلونة، المزيد من الوقت، لأن الخطة الخاصة بالفريق الكتالوني، معقدة.ويعتقد مسؤولو برشلونة أن الخطة تسير على المسار الصحيح، لكن تباطؤ رابطة الليغا في الرد، قد يهدد مساعي "البلوغرانا" في حسم صفقة ليونيل ميسي. (روسيا اليوم)