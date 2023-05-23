Advertisement

رياضة

لضمّ ميسي.. ماذا طلب برشلونة من "الليغا"؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1069976-638204545002664857.jpg
Doc-P-1069976-638204545002664857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة، طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
Advertisement

وحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة كان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا، أمس الاثنين، بشأن الخطة الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإسباني طلبت من برشلونة، المزيد من الوقت، لأن الخطة الخاصة بالفريق الكتالوني، معقدة.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن الخطة تسير على المسار الصحيح، لكن تباطؤ رابطة الليغا في الرد، قد يهدد مساعي "البلوغرانا" في حسم صفقة ليونيل ميسي. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:47 | 2023-05-23
08:00 | 2023-05-23
05:00 | 2023-05-23
03:42 | 2023-05-23
02:00 | 2023-05-23
00:52 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website