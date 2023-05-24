Advertisement

رياضة

لقطة تاريخية.. كريستيانو رونالدو يسجد شكراً لله في السعودية شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
24-05-2023 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1070164-638205126935014065.jpg
Doc-P-1070164-638205126935014065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعلت "سجدة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
فخلال مباراة ناديه النصر، أمام الشباب، سجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 59 من عمر المباراة؛ ليعلن تقدم النصر (3-2) على الشباب بعد أن كان العالمي متأخرًا بهدفين نظيفين.

وبعد تسجيله الهدف مباشرة، احتفل الأسطورة البرتغالية مع زملائه في الفريق، سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، الذين دخلوا الملعب. لكن المفاجأة كانت عندما قام كريستيانو رونالدو بـ"السجود" بعد الاحتفال مع زملائه.
 
 
ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، هذه اللقطة التاريخية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق العنزي على اللقطة؛ قائلًا: "فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث والسجود لله شكرًا.. الله يهدي قلبه للإسلام".
 
 
Advertisement

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2023-05-24
02:00 | 2023-05-24
23:00 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-23
14:13 | 2023-05-23
14:00 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website