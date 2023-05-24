لقطة تاريخية.. كريستيانو رونالدو يسجد شكراً لله في السعودية شاهدوا الفيديو

أشعلت "سجدة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي مواقع التواصل الاجتماعي.

فخلال مباراة ناديه النصر، أمام الشباب، سجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 59 من عمر المباراة؛ ليعلن تقدم النصر (3-2) على الشباب بعد أن كان العالمي متأخرًا بهدفين نظيفين.



وبعد تسجيله الهدف مباشرة، احتفل الأسطورة البرتغالية مع زملائه في الفريق، سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، الذين دخلوا الملعب. لكن المفاجأة كانت عندما قام كريستيانو رونالدو بـ"السجود" بعد الاحتفال مع زملائه.

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، هذه اللقطة التاريخية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وعلق العنزي على اللقطة؛ قائلًا: "فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث والسجود لله شكرًا.. الله يهدي قلبه للإسلام".