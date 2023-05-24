ميسي يفضل الهلال السعودي على برشلونة!

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يعود إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني ويفضل الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وقالت صحيفة "بيتيفي" الكتالونية، في تقرير لها أن ميسي حسم أمره، وقرر الانتقال للدوري السعودي نزولًا عند رغبة والده خورخي ميسي، الذي أغراه العرض السعودي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "نادي الهلال مستعد لتقديم 500 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع ميسي، أسوة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على 200 مليون يورو في صفقة انضمامه إلى النصر السعودي".





وينتهي تعاقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نهاية شهر حزيران المقبل، حيث يصبح حرًا من أيّ التزام، لكن اللاعب لا يزال يلتزم الصمت حيال مستقبله، لكن المؤكد أنّه لن يبقى في نادي العاصمة باريس؛ بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها انعدام الثقة مع جماهير الفريق الذين باتوا يُمطرونه بوابل من الصافرات في المباريات الأخيرة للفريق.





وهناك 3 وجهات محتملة لميسي، في مقدمتها احتمال عودته إلى برشلونة، أو الانضمام إلى نادي الهلال السعودي، وهو الاحتمال الذي تتزايد نسبته مع مرور الأيام، بالإضافة إلى عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي تعود نسبة كبيرة من ملكيته للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام. (win win)