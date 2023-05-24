ضد العنصرية.. تضامن عالمي مع فينسيوس جونيور

أثار الموقف العنصري الذي تعرّض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ضجة عالمية واسعة وردود فعل غاضبة، دفعت كبار نجوم كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية من الجماهير في ملعب ميستايا خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد الماضي، اذ رددت الجماهير هتافات: "الموت لفينيسيوس"، "فينيسيوس القرد".

البرازيلي واجه الجماهير التي هاجمته، وتوقفت المباراة التي شهدت أجواءً مشحونة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد في الشوط الثاني.

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رسائل دعم لفينيسيوس

عقب تعرضه للعنصرية، تلقى فينيسيوس الكثير من الدعم، اذ عبّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه للاعب، وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإيقاف العنصرية في الرياضة.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، أن البرازيل أدانت ما تعرض لها فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني لاستيضاح الموقف في أعقاب الحادث.

بدروه، أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دعمه الكامل للاعب ريال مدريد، بعد ما تعرض له من إساءات عنصرية من بعض الجماهير على هامش مباراة النادي الملكي مع فالنسيا.

كما دان مُدرب نادي برشلونة تشافي هرنانديز، الهتافات العنصرية ضدّ فينيسيوس.

كذلك، تضامن العديد من اللاعبين مع فينيسيوس ضدَّ العنصرية التي تعرض لها، أبرزهم زميله تيبو كورتوا الذي قال: "لو غادر فيني الملعب، كنت سأذهب معه. لا يمكن تحمل هذا الأمر"، مضيفاً أنه سمع "أصوات القردة نحو الدقيقة الـ20".

وكتب نيمار زميله في المنتخب البرازيلي: "معك"، وانضم إليه قائد زميله في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي قال: "لست وحدك. نحن معك وندعمك".

اللجوء للقضاء

وأعلن ريال مدريد الإسباني اتخاذ إجراء رسمي يتمثل في اللجوء للقضاء، ردا على تعرض لاعبه لإساءات عنصرية.

الى ذلك، رفعت لجنة السلوك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء عقوبة الإيقاف عن مهاجم ريال مدريد، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة فريقه ضد فالنسيا بعد أن تعرض لهتافات عنصرية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسباني: "نظرا للبراهين التي أظهرتها صور الفيديو التي تقدم بها نادي ريال مدريد في ما يتعلف بحادثة طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 90+5، قررت لجنة السلوك إلغاء "العقوبات التأديبية" لهذا الطرد وسمحت للاعب البرازيلي بخوض مباراة فريقه ضد رايو فايكانو الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني".

اعتقال 4 في اسبانيا

الشرطة الإسبانية أيضاً بدورها، تحقق في جريمة كراهية ضد اللاعب البرازيلي بعد العثور على دمية مشنوقة على جسر خارج ملعب تدريب ريال مدريد تحمل قميصه رقم 20، في كانون الثاني 2023، واعتقلت 4 أشخاص على خلفية التحقيق وذلك بعد يومين من الإساءات العنصرية الجديدة التي تعرّض لها المهاجم الشاب.