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رياضة

إغلاق ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لمدة عامين.. والسبب؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 05:00
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كشفت تقارير صحفية سعودية أن وزارة الرياضة قررت البدء في تنفيذ مشروع تطوير ملعب "الملك فهد الدولي بالرياض"، في إطار الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن خلال شهر شباط الماضي، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس آسيا 2027، للمرة الأولى في التاريخ.
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وقال الحساب الرسمي لـ"عداد مشاريع الرياض"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزارة الرياضة ستبدأ في تنفيذ مشروع تطوير ملعب "الملك فهد" في شباط 2024".

وتابع: "سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لـ"ملعب الملك فهد" إلى 92 ألف مشجع، وفقًا لمتطلبات الاتحادين الدوليين؛ "فيفا" والآسيوي، في إطار الرؤية الرياضية التي تشهدها المملكة 2030".


ووتوقعت بعض الصحف السعودية أن يتم الانتهاء من تطوير "درة الملاعب" في منتصف عام 2026، وذلك استعدادًا لاستضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027".
 
وستقام البطولة الآسيوية على 9 ملاعبٍ في المملكة، يتم العمل على تطويرها في الوقت الحالي، وفي مقدمتها، ملعب "الملك فهد الدولي"، وملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالملز. (win win)
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