تياغو سيلفا يتلقى عروضاً للانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن أندية الدوري السعودي ترغب في ضم البرازيلي تياغو سيلفا إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تفتح أبوابها مطلع تموز المُقبل.



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وتتنافس الأندية السعودية على استقطاب مزيد من النجوم العالميين للعب في بطولة الدوري، بعد أشهر قليلة من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النصر قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حُر. ووفقًا لما أوردته شبكة "سبورتس مول" البريطانية، فإن سيلفا تلقى عروضاً من عدة أندية في الدوري السعودي، دون الكشف عن هوية الأندية التي تواصلت مع قائد تشيلسي.وتتنافس الأندية السعودية على استقطاب مزيد من النجوم العالميين للعب في بطولة الدوري، بعد أشهر قليلة من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النصر قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حُر.

وكان سيلفا قد انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2020 قادمًا من باريس سان جيرمان، ووقع على عقد مع البلوز في شباط الماضي، يُبقيه في صفوف النادي حتى 30 يو حزيران 2024.





وشارك سيلفا هذا الموسم مع تشيلسي في 34 مباراة بمُختلف المسابقات، ولم يسجل أي هدف وقدم تمريرتين حاسمتين. (win win)