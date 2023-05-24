مبابي يلوي ذراع باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

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ما زال مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع نادي العاصمة الفرنسية مثار جدل واسع بالرغم من تجديد عقده نهاية الموسم الماضي، ورفضه الرحيل مجانا إلى ريال مدريد.إذ اتخذ مبابي قرارا جديدا، قد يدخله في صدام مع إدارة ناديه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة أن مبابي البالغ 24 عاما، قرر عدم تفعيل بند تمديد تعاقده لعام إضافي حتى صيف 2025.وأوضحت أن كيليان أمامه مهلة حتى يوم 31 حزيران المقبل، لتفعيل مد تعاقده الحالي لموسم إضافي.وعنونت الصحيفة الفرنسية صدر صفحتها الأولى بـ "عقد عدم الثقة"، حيث أشارت إلى أنه رغم محاولات مسؤولي النادي الباريسي لوضع مبابي على رأس المشروع الرياضي الجديد، إلا أن اللاعب قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث.وأشارت: "تبدو العلاقات بين مبابي وباريس سان جيرمان أكثر هدوءا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، وهناك ثقة داخل جدران النادي بأنه لن يغادر هذا الصيف، لأن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي والمقرب من مبابي، لن يرحل أيضا". (روسيا اليوم)