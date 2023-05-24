اشتباك مع حارس الشباب.. الغرامة والإيقاف ينتظران رونالدو (فيديو)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر جدلا واسعا عقب قيادته فريقه للفوز على الشباب بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن لكرة القدم.



وتداولت جماهير الكرة السعودية مقطعا يظهر مشادة بين رونالدو وحسين الشيعان حارس الشباب، عند الخروج إلى غرفة تبديل الملابس فور نهاية الشوط الأول.



وأظهر المقطع رونالدو وهو يقوم بدفع حارس الشباب قبل أن يرفض الشيعان الاشتباك معه، ويدخل البرتغالي إلى نفق غرف تبديل الملابس.

مشادة الاسطورة كريستيانو مع لاعب الشباب ودفاعه عن سامي النجعي بين الشوطين pic.twitter.com/1VIkA984MP — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 23, 2023 Advertisement

وطالبت جماهير الاتحاد بأن تبدأ لجنة الانضباط في تحليل لقطات مباراة النصر والشباب واتخاذ العقوبات اللازمة ضد اللاعبين خاصة رونالدو بعد تلك القطة غير الرياضية. (روسيا اليوم)