للمنافسة في نهائيات كأس العالم.. حملة عالمية لدعم منتخب لبنان

أعلنت شركة "فيزا" العالمية، اليوم، عن رعايتها للمنتخب اللبناني لكرة السلة للرجال، للمنافسة في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023.



وكشفت الشركة عن مساعيها لدعم رحلة المنتخب ومشاركته في المحفل العالمي الأكبر لرياضة كرة السلة.

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وذكرت انها ستطلق إصدارا خاصا من بطاقاتها المصرفية. وسيدخل حاملو البطاقات في سحب على فرصة للفوز بعدة جوائز بما في ذلك 4 رحلات لشخصين إلى إندونيسيا لحضور مباريات المنتخب مباشرة في كأس العالم لكرة السلة.

وفي السياق، قال المدير العام للشركة في منطقة دول المشرق ماريو مكاري: "إن التزامنا تجاه اتحاد كرة السلة اللبناني يتجاوز مفهوم رعاية المنتخب. وتنطلق هذه الخطوة من إيماننا الراسخ بقدرة الرياضة على توحيد المجتمعات، ونحن متحمسون لأن نكون جزءا من رحلة هذا المنتخب. ولا ريب أن رحلة المنتخب كرة السلة اللبناني قد رسّخت فينا مشاعر الفخر والاعتزاز، لاسيما في ظل التحديات المالية والاجتماعية التي واجهها. واليوم بات المنتخب بحاجة إلى تكاتفنا كمجتمع وشركاء في القطاع ومشجعين لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه. والأهم من ذلك، تذكير شباب لبنان بأنه يمكننا تحقيق أحلامنا عندما نتحد".

وتم الكشف عن تصميم النسخة الجديدة لبطاقتها المصرفية المخصصة للمشجعين. ويجمع التصميم صورة مدرب ولاعبي المنتخب اللبناني لكرة السلة 2023 إلى جانب تواقيعهم.

وقال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي: "نثمّن جهود شركة فيزا ودعمها السخي للمشهد الرياضي في لبنان".