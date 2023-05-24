معركة خاسرة.. محمد صلاح "عقدة المنشار" في مساعي ليفربول لضم مبابي

أكدت "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة ليفربول تهتم بضم الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بالرغم من أن قدومه قد يفجر أزمة مع نجمه المصري محمد.

Advertisement

وكشفت "ليكيب"، أن إدارة ليفربول استفسرت عن إمكانية ضم مبابي في صيف 2022، واستغلال التوتر بين اللاعب وناديه قبل تجديد تعاقده.وأضافت أن مسؤولي ليفربول أدركوا أن صفقة مبابي بمثابة معركة خاسرة، بسبب الراتب الشهري للنجم الفرنسي.وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يحصل على 6 ملايين يورو كراتب شهري، وهو 5 أضعاف راتب صلاح في عقده الجديد مع ليفربول، مما يعني أن قدوم مبابي كان سيفجر أزمة مع الفرعون المصري.وأكدت "ليكيب" أن فريق ليفربول يهتم بضم مبابي منذ فترة طويلة، وأن رحيل بعض نجوم الفريق، ربما يغير حسابات مسؤولي "الريدز".كما استفسر مانشستر يونايتد عن إمكانية ضم مبابي في وقت سابق، وهناك ترقب بشأن بيع النادي لملاك قطريين، من أجل إقناع اللاعب بالقدوم إلى قلعة "أولد ترافورد".وينتهي عقد كليان مبابي (23 عاما) مع الفريق الباريسي في صيف 2024، وتردد بقوة أنه يميل لعدم تفعيل بند تمديده لموسم ثالث حتى 2025. (روسيا اليوم)