Advertisement

رياضة

معركة خاسرة.. محمد صلاح "عقدة المنشار" في مساعي ليفربول لضم مبابي

Lebanon 24
24-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1070364-638205510367877443.jpg
Doc-P-1070364-638205510367877443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة ليفربول تهتم بضم الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بالرغم من أن قدومه قد يفجر أزمة مع نجمه المصري محمد.
 
وكشفت "ليكيب"، أن إدارة ليفربول استفسرت عن إمكانية ضم مبابي في صيف 2022، واستغلال التوتر بين اللاعب وناديه قبل تجديد تعاقده.
Advertisement

وأضافت أن مسؤولي ليفربول أدركوا أن صفقة مبابي بمثابة معركة خاسرة، بسبب الراتب الشهري للنجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يحصل على 6 ملايين يورو كراتب شهري، وهو 5 أضعاف راتب صلاح في عقده الجديد مع ليفربول، مما يعني أن قدوم مبابي كان سيفجر أزمة مع الفرعون المصري.

وأكدت "ليكيب" أن فريق ليفربول يهتم بضم مبابي منذ فترة طويلة، وأن رحيل بعض نجوم الفريق، ربما يغير حسابات مسؤولي "الريدز".

كما استفسر مانشستر يونايتد عن إمكانية ضم مبابي في وقت سابق، وهناك ترقب بشأن بيع النادي لملاك قطريين، من أجل إقناع اللاعب بالقدوم إلى قلعة "أولد ترافورد".

وينتهي عقد كليان مبابي (23 عاما) مع الفريق الباريسي في صيف 2024، وتردد بقوة أنه يميل لعدم تفعيل بند تمديده لموسم ثالث حتى 2025. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-24
11:38 | 2023-05-24
11:00 | 2023-05-24
08:00 | 2023-05-24
05:00 | 2023-05-24
03:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website