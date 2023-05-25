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رياضة

نهاية الموسم باتت على الابواب.. وتفاؤل سعودي بضم ميسي

Lebanon 24
25-05-2023 | 02:00
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وعقد ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان يتزايد التفاؤل بشأن احتمال قدوم النجم الأرجنتيني للانضمام إلى صفوف الأندية السعودية.

وفي وقت يصر ميسي ووالده على أنه لم يتم تحديد الوجهة القادمة لميسي، فإن القادة في السعودية واثقون أن النجم الأرجنتيني سيتألق قريبا في الدوري السعودي، بحسب الصحيفة.
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ويأمل السعوديون أن يعيد دوري المحترفين السعودي إحياء التنافس بين ميسي و النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليا في نادي النصر.

ووفق الصحيفة، فإن ميسي قد يحصل على عقد أعلى قيمة من عقد رونالدو الحالي، وقد يصل إلى 300 مليون يورو.

وبات رونالدو بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر، الرياضي الأعلى أجرا في العالم في العام 2023، بدخل بلغ 136 مليون دولار، لكن ميسي قد يتجاوز الرقم في حال قرر اللعب في السعودية، بحسب "ماركا".

وذكرت الصحيفة أن السعودية ترغب في جلب أسماء كبيرة أخرى إلى الدوري المحلي، مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وناتشو وكريم بنزيمة وحتى ألفارو موراتا.

ولايزال برشلونة الإسباني يرغب في إرجاع نجمه السابق، لكن من الصعب التنافس مع العرض السعودي، وفق الصحيفة.

ويرى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، أن الدوري السعودي لكرة القدم "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت واللاعبين والبنية التحتية".
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