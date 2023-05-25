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رياضة
هرب من بعثة منتخب بلاده في تونس.. والسيسي يتدخل
Lebanon 24
25-05-2023
|
01:02
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ما زالت قصة لاعب المصارعة المصري الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس تثير تفاعلاً واسعاً في مصر وتشهد تطورات جديدة.
وتدخّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة اللاعب. وفي هذا السياق، وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، دعوة للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.
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وكانت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس قد فوجئت باختفاء لاعب المنتخب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً من مقر إقامة البعثة، وذلك بعد تتويجه بفضية في بطولة إفريقيا للمصارعة.
واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه. ووفق أعضاء البعثة، فإن اللاعب تأكد هروبه وسفره إلى فرنسا.
من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بياناً قال فيه إنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد كشفت في بيان سابق لها تفاصيل جديدة حول الواقعة، خاصةً بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من خصم مبلغ 14 ألف جنيه تحت مسمى "قيمة الضرائب" من مستحقات اللاعب المالية وهو ما تسبب في غضبه وهروبه.
وأكدت الضرائب أن اللاعب يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهرياً من اتحاد المصارعة طبقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد، مضيفةً أن المستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، وتم خصم 10% "ضريبة كسب عمل"، بالإضافة إلى 3% "رسم تنمية" طبقاً للوائح وقوانين الدولة.
وجاء ذلك رداً على تصريحات فؤاد بغدودة والد اللاعب التي أكد فيها أن نجله فوجئ بخصم مبلغ 13 ألف جنيه من رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد.
وقال والد اللاعب إنه يعمل سائقاً على مركبة توكتوك، مضيفاً أن نجله يضطر، نظراً لظروفه المادية الصعبة، لاستعارة أحذية من أصدقائه. وأكد أن ليس له أقارب في فرنسا لكي يتوجه إليهم اللاعب، مؤكداً أنه لا يعلم حتى اللحظة مكان اختفائه.
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