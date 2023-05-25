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رياضة

بعد ان التقى محمد صلاح وحصل على قميصه.. وفاة أصغر مشجعي ليفربول

Lebanon 24
25-05-2023 | 03:06
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توفي الطفل، جايدين لاميرتون، أحد مشجعي وعشاق فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
 
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، في تقرير لها، أن لاميرتون قد توفي عن عمر 6 سنوات الأسبوع الماضي بعد 4 أشهر من اكتشاف إصابته بورم دماغي غير قابل للشفاء.

وأعلنت السيدة تشيلسي والدة الطفل، عبر موقع "فيسبوك" وفاة جايدن، مشيرة إلى أنها تريد إنشاء مؤسسة خيرية باسمه "آمل إيجاد يوما ما علاجا حتى لا يمر أي طفل بهذا الوضع مرة أخرى أبدا".

وكتبت السيدة تشيلسي رسالة حزينة عن ابنها، جاء فيها: "سأبقيك على قيد الحياة في قلبي إلى الأبد، وسأكون حريصة على ألا تنساك أختك الصغيرة أبدا".

وكان النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، قد حقق أمنية الطفل جايدن لاميرتون الملقب بطفل بليموث، وذلك باللقاء معه، بعد مواجهة "الريدز" ضد تشيلسي (0-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، في يناير الماضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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