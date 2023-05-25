21
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنييستا ينهي مشواره في اليابان بالدموع!
Lebanon 24
25-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد 5 مواسم في اليابان، قرر أسطورة برشلونة أندريس إنييستا إنهاء مغامرته الآسيوية، لكنه أكد أن مسيرته في ملاعب كرة القدم مستمرة.
وأعلن أسطورة برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، اليوم الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عاما.
Advertisement
ويستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في تموز المقبل بعد تراجع دوره.
وقال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.
وقال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه: "أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي".
وتابع: "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
05:00 | 2023-05-25
25/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
09:45 | 2023-05-25
25/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
13:37 | 2023-05-25
25/05/2023 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً مذيعة الـ MTV تظهر بمايوه أظهر رشاقتها.. وأحد المتابعين يُعلّق: "طلعي سبحي بصيدا" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً مذيعة الـ MTV تظهر بمايوه أظهر رشاقتها.. وأحد المتابعين يُعلّق: "طلعي سبحي بصيدا" (صور)
02:46 | 2023-05-25
25/05/2023 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سيتزوجان مدنياً: عناق وقبلات بين ماريتا عاصي الحلاني وخطيبها الوسيم.. وفخامة منزل والدها حديث الجمهور(فيديو)
Lebanon 24
سيتزوجان مدنياً: عناق وقبلات بين ماريتا عاصي الحلاني وخطيبها الوسيم.. وفخامة منزل والدها حديث الجمهور(فيديو)
00:32 | 2023-05-25
25/05/2023 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-05-25
معركة خاسرة.. محمد صلاح "عقدة المنشار" في مساعي ليفربول لضم مبابي
11:00 | 2023-05-25
لأوّل مرّة ميسي يخرج عن صمته... هل سيعود إلى برشلونة؟
08:00 | 2023-05-25
حسناء تتسبب بـ "أزمات خطيرة" لنجوم كرة قدم.. من هي وما قصتها؟
05:00 | 2023-05-25
انتخابات الاعادة التركية.. هل تهدد نهائي دوري أبطال أوروبا؟
03:06 | 2023-05-25
بعد ان التقى محمد صلاح وحصل على قميصه.. وفاة أصغر مشجعي ليفربول
02:00 | 2023-05-25
نهاية الموسم باتت على الابواب.. وتفاؤل سعودي بضم ميسي
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
25/05/2023 23:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
25/05/2023 23:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
25/05/2023 23:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact