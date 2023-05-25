إنييستا ينهي مشواره في اليابان بالدموع!

Advertisement

بعد 5 مواسم في اليابان، قرر أسطورة برشلونة أندريس إنييستا إنهاء مغامرته الآسيوية، لكنه أكد أن مسيرته في ملاعب كرة القدم مستمرة.وأعلن أسطورة برشلونة الاسباني أندريس إنييستا، اليوم الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عاما.ويستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في تموز المقبل بعد تراجع دوره.وقال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.وقال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه: "أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي".وتابع: "أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية". (سكاي نيوز)