محمد صلاح يعتذر من جماهير ليفربول: لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا

حرص اللاعب المصري محمد صلاح، على الاعتذار من جماهير ليفربول بعد الإخفاق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، باحتلال الفريق المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وكانت الفرصة سانحة لليفربول في بلوغ دوري أبطال أوروبا، لكن فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي (4-1) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 من مسابقة البريميرليغ وضع الشياطين الحمر في المركز الثالث برصيد 72 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، بفارق نقطتين أمام نيوكاسل الرابع و6 نقاط أمام ليفربول الخامس.



وغرّد النجم الدولي المصري عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أنا مُحطَّم تمامًا، ليس هُناك أيّ عذر لذلك".

وأضاف: "كان لدينا كل ما نحتاجه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المُقبل، لكننا أخفقنا. نحن ليفربول والتأهل إلى المسابقة هو الحد الأدنى المطلوب".



وتابع: "أنا آسف، لكن من السابق لأوانه نشر منشور مُشجّع أو مُتفائل، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".





وسيُنهي ليفربول موسمه في المركز الخامس، ليُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل، مع بقاء جولة واحدة على نهاية البريميرليغ، يلاقي فيها ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.

وقدّم صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنكليزي، حيث أسهم في 30 هدفًا في 37 مباراة، بإحرازه 19 هدفًا وتقدّيمه 11 تمريرة حاسمة، كما كان هداف ليفربول في دوري الأبطال، بتسجيله 8 أهداف في ثماني مباريات وصناعته هدفين. (win win)