Advertisement

رياضة

محمد صلاح يعتذر من جماهير ليفربول: لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1070856-638206871116718767.jpg
Doc-P-1070856-638206871116718767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرص اللاعب المصري محمد صلاح، على الاعتذار من جماهير ليفربول بعد الإخفاق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، باحتلال الفريق المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز. 
Advertisement
وكانت الفرصة سانحة لليفربول في بلوغ دوري أبطال أوروبا، لكن فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي (4-1) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 من مسابقة البريميرليغ وضع الشياطين الحمر في المركز الثالث برصيد  72 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، بفارق نقطتين أمام نيوكاسل الرابع و6 نقاط أمام ليفربول الخامس.

وغرّد النجم الدولي المصري عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أنا مُحطَّم تمامًا، ليس هُناك أيّ عذر لذلك".
 
وأضاف: "كان لدينا كل ما نحتاجه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المُقبل، لكننا أخفقنا. نحن ليفربول والتأهل إلى المسابقة هو الحد الأدنى المطلوب". 

وتابع: "أنا آسف، لكن من السابق لأوانه نشر منشور مُشجّع أو مُتفائل، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".


وسيُنهي ليفربول موسمه في المركز الخامس، ليُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل، مع بقاء جولة واحدة على نهاية البريميرليغ، يلاقي فيها ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.
وقدّم صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنكليزي، حيث أسهم في 30 هدفًا في 37 مباراة، بإحرازه 19 هدفًا وتقدّيمه 11 تمريرة حاسمة، كما كان هداف ليفربول في دوري الأبطال، بتسجيله 8 أهداف في ثماني مباريات وصناعته هدفين. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:32 | 2023-05-26
23:00 | 2023-05-25
16:00 | 2023-05-25
14:00 | 2023-05-25
11:00 | 2023-05-25
08:00 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website