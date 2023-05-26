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رياضة

بعد رونالدو وميسي.. عرض خيالي لزيدان للانضمام الى نادي النصر

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:32
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حسم المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، موقفه من تدريب فريق النصر السعودي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ويبحث النصر عن مدرب عالمي، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بدلا منه بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
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ووفقا لصحيفة "footmercato"، قدمت الإدارة النصراوية، عرضا إلى زيدان، بقيمة 150 مليون يورو "603 ملايين ريال سعودي" لمدة موسمين، لإقناعه بالانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الفريق الأول.

وكشفت الصحيفة، عن أن زيدان، رفض هذا العرض التاريخي الضخم من "العالمي"، رغم ضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي، الذي حقق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، يرى أن النصر "ليس طموحه"، حيث يرغب في التدريب على أعلى مستوى، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية العالمية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد معه. (روسيا اليوم)
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