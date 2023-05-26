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رياضة

موراتا إلى الدوري السعودي؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:00
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أكد رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية خوسيه فيليكس دياز، أن الإسباني مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا تلقى عرضاً للانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم.
دياز في حديثه لقناة "SBC" السعودية، قال: "ألفارو يملك عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، واللاعب ينتظر قرار إدارة ناديه الإسباني بالبقاء أو الرحيل".
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وتعمل الأندية السعودية لاستقدام لاعبين عالميين خلال الفترة القادمة، على غرار ما حصل في الميركاتو الشتوي الماضي، حين نجح النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.
ولعب موراتا للعديد من الأندية في مسيرته الكروية، وأبرزها ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مديد الإسباني، النادي الذي يلعب له حاليًا. (win win )
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